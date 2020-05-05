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Костевич висловився щодо зміни громадянства

5 травня 20:25 7156 Читать на русском
Костевич висловився щодо зміни громадянства
Костевич у матчі за українську молодіжку / Сайт УАФ

Захисник Леха Володимир Костевич розповів, чи готовий взяти приклад з хавбека Ягеллонії Тараса Романчука, який змінив українське громадянство на польське.

"Мені складно бути на чиємусь боці, це його життя, його рішення взяти польське громадянство.

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Він там почувається наче вдома, там його сім'я. Він прийняв таке рішення. Він думає про своє майбутнє, а я можу говорити тільки за себе. На даний момент не думаю про прийняття польського громадянства", – цитує Костевича Tribuna.

Нагадаємо, вихованець львівського футболу перебрався з Карпат до Леха у січні 2017 року за 300 тисяч євро.

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Теги
Світ Головне Українці за кордоном Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех Польща
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