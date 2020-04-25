Польша официально объявила дату возобновления сезона – украинские легионеры смогут выйти на поле уже в мае

Польский футбольный союз принял решение о возобновлении национального чемпионата.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с министром спорта страны подтвердил, что тамошний чемпионат, который был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 29 мая, сообщает пресс-служба Екстраклясы.

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Игроки смогут возобновить тренировки 4 мая, когда откроются футбольные поля. Сначала команды будут заниматься группами по шесть человек, затем начнутся полноценные тренировки. С 29 по 31 мая состоятся матчи 27-го тура, игры будут проходить без зрителей. Планируется, что чемпионат завершится 18-19 июля. При этом все команды и участники матчей будут регулярно проходить тестирование на коронавирус.

Напомним, что в чемпионате Польши выступают 6 украинцев. Владимир Костевич и Богдан Бутко (аренда из Шахтера) представляют Лех, Алексей Дитятьев – Краковию, Руслан Бабенко – Ракув, а Олег Горин и Орест Трачук – Ягеллонию.

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