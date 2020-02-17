Костевич рад приходу Бутко в Лех – экс-игрок Карпат готов помочь земляку

Защитник Леха Владимир Костевич поделился мыслями относительно приезда еще одного украинца в клуб.

"Вчера у нас был матч, а сегодня выходной, поэтому мы еще не встретились. Увидимся с Богданом уже завтра на тренировке. Конечно, приятно, что со мной в команде будет земляк. Постараюсь ему помочь, чтобы адаптация прошла как можно быстрее.

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Наш правый защитник травмировался и пропустит довольно много времени, думаю, он не сыграет до конца сезона. Думаю, Бутко – замена именно ему. Это игрок высокого уровня, который не так давно был основным в Шахтере. Думаю, у него все получится", – рассказал Костевич в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, экс-игрок Карпат выступает в Польше с 2017 года, а аренда Бутко рассчитана до конца текущего сезона.

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