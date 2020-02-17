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Костевич рад приходу Бутко в Лех – экс-игрок Карпат готов помочь земляку

17 февраля 23:17 26 Читати українською
Костевич рад приходу Бутко в Лех – экс-игрок Карпат готов помочь земляку
Владимир Костевич / Фото ФК Лех

Защитник Леха Владимир Костевич поделился мыслями относительно приезда еще одного украинца в клуб.

"Вчера у нас был матч, а сегодня выходной, поэтому мы еще не встретились. Увидимся с Богданом уже завтра на тренировке. Конечно, приятно, что со мной в команде будет земляк. Постараюсь ему помочь, чтобы адаптация прошла как можно быстрее.

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Наш правый защитник травмировался и пропустит довольно много времени, думаю, он не сыграет до конца сезона. Думаю, Бутко – замена именно ему. Это игрок высокого уровня, который не так давно был основным в Шахтере. Думаю, у него все получится", – рассказал Костевич в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, экс-игрок Карпат выступает в Польше с 2017 года, а аренда Бутко рассчитана до конца текущего сезона.

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Теги
Мир Богдан Бутко Богдан Бутко Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех Польша Украинцы за рубежом
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