Костевич радий приходу Бутка в Лех – екс-гравець Карпат готовий допомогти земляку

Захисник Леха Володимир Костевич поділився думками щодо приїзду ще одного українця в клуб.

"Вчора у нас був матч, а сьогодні вихідний, тому ми ще не зустрілися. Побачимося з Богданом вже завтра на тренуванні. Звичайно, приємно, що зі мною в команді буде земляк. Постараюся йому допомогти, щоб адаптація минула якомога швидше.

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Наш правий захисник травмувався і пропустить досить багато часу, думаю, він не зіграє до кінця сезону. Гадаю, Бутко – заміна саме йому. Це гравець високого рівня, який не так давно був основним у Шахтарі. Думаю, у нього все вийде", – розповів Костевич в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, екс-гравець Карпат виступає у Польщі з 2017 року, а оренда Бутка розрахована до кінця поточного сезону.

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