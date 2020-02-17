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Бутко признался, что перешел в Лех ради сборной Украины

19:10 49 Читати українською
Бутко признался, что перешел в Лех ради сборной Украины
Богдан Бутко / Сайт Леха

Новичок Леха Богдан Бутко поделился первыми эмоциями от перехода в польский клуб.

"Я очень рад, что я здесь и присоединился к Леху. Это новая страница моей карьеры, и я хотел бы показать себя как можно лучше.

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Я пришел сюда не просто поиграть, но и помочь выиграть трофеи. Однако, это важный период для меня, потому что спустя долгое время я хотел бы вернуться в сборную Украины и поехать на Евро-2020", – подчеркнул Бутко в комментарии официальному сайту Леха.

Напомним, правый защитник получал свой последний вызов в сборную в июне прошлого года. Первая часть сезона 2019/20 сложилась для Бутко крайне неудачно – главный тренер Шахтера Луиш Каштру не дал ему ни минуты в официальных матчах.

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