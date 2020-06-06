Костевич отдал ассист за Лех – команда украинца совершила крутой камбэк

Познанский Лех в роскошном триллере вырвал ничью у Заглембе (3:3). Украинский защитник Владимир Костевич отличился голевым пасом.

Чемпионат Польши, 28 тур

Заглембе – Лех – 3:3

Голы: Стажинськи, 8 (пен), 40 (пен), Живец, 26 – Гюткьер, 21, Камински, 77, Рамирес, 88 (пен)

Заглембе и Лех выдали настоящий триллер в 28-м туре Экстраклясы. Еще в первой половине тайма команды обменялись голами, а до перерыва хозяева забили еще дважды.

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За 13 минут до финального свистка счет оставался 3:1, но Владимир Костевич классным пасом нашел в штрафной Камински, который ударом в дальний угол сократил отставание. Лех пошел вырывать ничью и достиг своего – Рамирес с пенальти восстановил равновесие и принес команде 1 пункт.

Лех набрал 43 очка и занимает 4 место. Заглембе на 9-й позиции – 37 очков.

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