toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - ДЕСНА ДИНАМО КИЕВ БАВАРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Костевич отдал ассист за Лех – команда украинца совершила крутой камбэк

20:44 47 Читати українською
Костевич отдал ассист за Лех – команда украинца совершила крутой камбэк
Костевич отдал голевой пас / ФК Лех

Познанский Лех в роскошном триллере вырвал ничью у Заглембе (3:3). Украинский защитник Владимир Костевич отличился голевым пасом.

Чемпионат Польши, 28 тур

Заглембе – Лех – 3:3

Голы: Стажинськи, 8 (пен), 40 (пен), Живец, 26 – Гюткьер, 21, Камински, 77, Рамирес, 88 (пен)

Заглембе и Лех выдали настоящий триллер в 28-м туре Экстраклясы. Еще в первой половине тайма команды обменялись голами, а до перерыва хозяева забили еще дважды.

Реал признал, чем Лунин лучше Куртуа – сравнение, которое может не понравиться бельгийцу

За 13 минут до финального свистка счет оставался 3:1, но Владимир Костевич классным пасом нашел в штрафной Камински, который ударом в дальний угол сократил отставание. Лех пошел вырывать ничью и достиг своего – Рамирес с пенальти восстановил равновесие и принес команде 1 пункт.

Лех набрал 43 очка и занимает 4 место. Заглембе на 9-й позиции – 37 очков.

Вызов звезде Динамо: 21-летний форвард забил 3 нереальных гола с центра поля – видео шедевров взорвало сеть

blog_ava
Шахтер – Десна: анонс матча УПЛ
08:00
423
Теги
Украинцы за рубежом Видеоновости Мир Главное Польша Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех Заглембе Заглембе
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
56
мин
Динамо Киев
17:00
Александрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук