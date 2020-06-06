Костевич віддав асист за Лех – команда українця здійснила крутий камбек

Познаньський Лех у розкішному трилері вирвав нічию в Заглембе (3:3). Український захисник Володимир Костевич відзначився гольовим пасом.

Чемпіонат Польщі, 28 тур

Заглембе – Лех – 3:3

Голи: Стажинські, 8 (пен), 40 (пен), Живец, 26 – Гютк'єр, 21, Камінскі, 77, Рамірес, 88 (пен)

Заглембе та Лех видали справжній трилер у 28-му турі Екстракляси. Ще в першій половині тайму команди обмінялися голами, а до перерви господарі забили ще двічі.

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За 13 хвилин до фінального свистка рахунок залишався 3:1, але Володимир Костевич класним пасом знайшов у штрафному Камінскі, який ударом у дальній кут скоротив відставання. Лех пішов виривати нічию і досяг свого – Рамірес з пенальті відновив рівновагу та приніс команді 1 пункт.

Лех набрав 43 очки та посідає 4 місце. Заглембе на 9-й позиції – 37 очок.

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