Реал признал, чем Лунин лучше Куртуа – сравнение, которое может не понравиться бельгийцу

Андрей Лунин возвращается из Овьедо в Реал, чтобы стать частью первой команды мадридского гранда. Украинец имеет серьезный козырь в предстоящей борьбе с самым Куртуа, уверяет испанская пресса.

"Возвращается, чтобы остаться", – пишет OKdiario о 21-летнем украинском голкипере, с которым Реал вроде бы связывает огромные надежды. Мадридское издание, ссылаясь на собственные источники в Вальдебебас, уверяет, что Лунин точно проведет сезон 2020/21 на Сантьяго Бернабеу, за ним – будущее вратарской позиции в Реале.

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Близкие к руководству Овьедо источники ранее подтвердили "Футбол 24" планы "бланкос" относительно Андрея, однако OKdiario приводит конкретные аргументы из лагеря королевского клуба в пользу нашего чемпиона мира (U-20) в борьбе с самим Куртуа.

"Лунин лучше играет ногами", – признают в Реале. Правда, это не значит, что Андрей сможет реально конкурировать с Куртуа уже с дебютного сезона. Зидан считает бельгийца безапелляционным №1, зато первоочередная задача украинца – учиться в топового кипера.

Напомним, Овьедо договорился с Реалом о продлении аренды Лунина на период доигрывания сезона. Первый матч после карантина астурийцы проведут 12 июня – дома против Понферрадины. Завершит команда Лунина первенство в Сегунде выездным поединком с Эльче (19 июля). После этого Андрей, очевидно, присоединится к лагерю "бланкос".

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