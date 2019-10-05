Косовский назвал двух игроков Ворсклы, благодаря которым полтавчане вырвали ничью у Мариуполя

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский поделился впечатлениями после поединка с Мариуполем в рамках 10-го тура УПЛ.

"Первый тайм проиграли во многих компонентах. Могли пропустить и больше. Повезло, внесли коррективы в перерыве. Второй тайм получился лучше. Создавали моменты, но не забивали.

Ворскла – Мариуполь – 1:1 – видео голов и обзор матча

Имели небольшую инициативу. В конце матча все-таки забили мяч. Васин в том эпизоде ​​сыграл отлично. Принял мяч спиной к воротам и пробил. Бить сильно не обязательно, главное, пробить точно.

Концовка получилась нервной. Мы могли проиграть. Выручил Ткаченко. Благодарим и его. Проявили волевые качества. Погодные условия тяжелые. Это был не совсем футбол, скорее – антифутбол. Мы хотели победить, давно не выигрывали. В плане психологии – важная игра для нас", – цитирует Косовского пресс-служба Ворсклы.

Ворскла в компенсированное время вырвала ничью в матче против Мариуполя