toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОРСКЛА - МАРИУПОЛЬ ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД

Косовский назвал двух игроков Ворсклы, благодаря которым полтавчане вырвали ничью у Мариуполя

20:14 116 Читати українською
Косовский назвал двух игроков Ворсклы, благодаря которым полтавчане вырвали ничью у Мариуполя
Виталий Косовский / фото: ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский поделился впечатлениями после поединка с Мариуполем в рамках 10-го тура УПЛ.

90+2’ Денис Васин
 
Сергей Чоботенко 57’
57’ Сергей Чоботенко
90+2’ Денис Васин

"Первый тайм проиграли во многих компонентах. Могли пропустить и больше. Повезло, внесли коррективы в перерыве. Второй тайм получился лучше. Создавали моменты, но не забивали.

Ворскла – Мариуполь – 1:1 – видео голов и обзор матча

Имели небольшую инициативу. В конце матча все-таки забили мяч. Васин в том эпизоде ​​сыграл отлично. Принял мяч спиной к воротам и пробил. Бить сильно не обязательно, главное, пробить точно.

Концовка получилась нервной. Мы могли проиграть. Выручил Ткаченко. Благодарим и его. Проявили волевые качества. Погодные условия тяжелые. Это был не совсем футбол, скорее – антифутбол. Мы хотели победить, давно не выигрывали. В плане психологии – важная игра для нас", – цитирует Косовского пресс-служба Ворсклы.

Ворскла в компенсированное время вырвала ничью в матче против Мариуполя

blog_ava
Лёв принял Соломоновое решение относительно Нойера и тер Штегена
00:30
600
Теги
Мариуполь Мариуполь Виталий Косовский Виталий Косовский Ворскла - Мариуполь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
43
мин
СК Днепр-1
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук