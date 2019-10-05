Ворскла – Мариуполь – 1:1 – видео голов и обзор матча

В рамках 10-го тура УПЛ Мариуполь не смог удержать победу над полтавской Ворсклой. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Азовцы вышли вперед в середине второго тайма, но Васин спас Ворсклу от поражения уже в компенсированное арбитром время.

Ворскла в компенсированное время вырвала ничью в матче против Мариуполя

Мариуполь набрал 8 очков и остался на восьмой позиции в турнирной таблице УПЛ, а Ворскла, имея в активе такое же количество зачетных баллов, идет на две ступеньки ниже.