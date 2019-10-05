Косовський назвав двох гравців Ворскли, завдяки яким полтавці вирвали нічию у Маріуполя

Головний тренер Ворскли Віталій Косовський поділився враженнями після поєдинку з Маріуполем в рамках 10-го туру УПЛ.

"Перший тайм програли в багатьох компонентах. Могли пропустити і більше. Пощастило, внесли корективи в перерві. Другий тайм вийшов кращим. Створювали моменти, але не забивали.

Ворскла – Маріуполь – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Мали невелику ініціативу. Наприкінці матчу все-таки забили м'яч. Васін в тому епізоді зіграв відмінно. Прийняв м'яч спиною до воріт і пробив. Бити сильно не обов'язково, головне, пробити точно.

Кінцівка вийшла нервовою. Ми могли програти. Виручив Ткаченко. Подяка і йому. Проявили вольові якості. Погодні умови важкі. Це був не зовсім футбол, швидше – антифутбол. Ми хотіли перемогти, давно не вигравали. У плані психології – важлива гра для нас", – цитує Косовського прес-служба Ворскли.

Ворскла у компенсований час вирвала нічию в матчі проти Маріуполя