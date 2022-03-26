Косьельни объявил о завершении карьеры после того, как был отстранен от тренировок с основным составом Бордо по обвинениям в расизме, сообщает Daily Mail.

Чемпион Франции пытался подписать звезду Динамо, но опоздал на несколько часов

Отмечается, что обвинение в расизме со стороны ультраса стало еще одной причиной для завершения карьеры француза. Лоран решил расторгнуть сделку и отказался от зарплаты, как доказательство своей приверженности клубу.

Напомним, что Косьельни получил свое звездное время в 2010 году, когда перебрался в Арсенал. Там он выиграл свои единственные трофеи в клубном футболе – 3 Кубка Англии и 3 Суперкубка Англии.

Франция в компенсированное время вырвала победу над Кот-д'Ивуаром – Дешам не делает выводов и новые рекорды "Ле Блё"