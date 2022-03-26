Франция не без проблем прорвалась на Мундиаль, выиграв группу с Украиной, а затем торжествуя в Лиге наций. Таким образом, "Ле Блё" могли спокойно готовиться к поездке в Катар, просматривая новичков и отрабатывая тактические моменты. Соперника на первый с ноября товарищеский матч подобрали серьёзного – Кот-д'Ивуар. "Слоны" хоть и провалили отбор на ЧМ-2022, но привезли очень сильный состав.

Дидье Дешам решил освежить взаимосвязи основы – коуч поставил в старт практически всех лидеров. В заявку не попали лишь Канте (он уехал по семейным обстоятельствам) и травмированный Бензема. Кроме того, в запасе остался Мбаппе. Тройку отсутствующих заменили Чуамэни, Жиру и дебютант Нкунку.

Невнятная Франция и яркий Тео

Первый тайм имел примерно одинаковый рисунок. Он не мог понравиться французским болельщикам на марсельском "Велодроме", хотя для нейтрального зрителя всё выглядело круто. Матч проходил на встречных курсах – команды разменивались контратаками и мало что создавали в позиционной фазе. Трудно даже сказать, держали ли "Ле Блё" инициативу – иваурийцы несколько агрессивнее стартовали, а игра в целом сводилась к скоростным рывкам к чужим воротам.

Большого количества моментов не возникало. У хозяев в течение первых 20 минут можно вспомнить разве что две атаки с выводом Тео Эрнандеса на ударную позицию в штрафной. Один выстрел заблокировал Байли, а другой улетел в небо.

Кот-д'Ивуар огрызнулся несколькими контрвыпадами (в частности, 2-в-2), а на 19-й минуте гости ещё и гол забили – и здесь сказалось отсутствие Канте. Погба поскользнулся в центре поля, Чуамэни не успел накрыть Сангаре, а Ибраим из опорной зоны вырезал шикарный пас на ход Пепе правым флангом. Тот влетел на край штрафной и пробил из-под обоих Эрнандесов в ближний угол. Мяч влетел в сетку с рикошетом от штанги. 0:1!

В целом, африканцы очень быстро проходили центр поля, а также пользовались свободными зонами за спиной Тео Эрнандеса. Впрочем, высокая позиция латераля Милана помогала Франции впереди – большинство перспективных атак "Ле Блё" в первом тайме так или иначе проходили через него. В конце концов именно Тео помог сравнять счёт всего через 3 минуты после пропущенного гола. Он открылся на левом углу штрафной площадки и мощно пробил, Сангаре парировал, но подбор остался за хозяевами – Эрнандес сразу же получил проникающий пас и исполнил подачу вдоль вратарской. Жиру замкнул. 1:1!

После этого размена голами в первом тайме болельщики увидели лишь один момент – это Нкунку головой завершил навес Гризманна со стандарта. Мяч прошёл над перекладиной. Все остальные эпизоды острого окончания не получили, а в целом матч смотрелся очень ровно. Примечательно, что обе команды держали владения на уровне 50%.

Второй тайм отличался от первого лишь увеличением контактной борьбы и уменьшением скоростей. Сборные Франции и Кот-д'Ивуара сосредоточились на позиционном наступлении. Большое количество моментов такая игра не принесла: "слоны" могли сравнять счёт лишь на 50-й и 59-й минутах благодаря дальним ударам Конана и Орье (Льорис вытащил их), а "Ле Блё" чуть не забили на 65-й вследствие прострела Комана – Гризманн с 10 метров пробил в голкипера.

В последней трети встречи Франция постепенно перетягивала инициативу, но прижать соперника, как следует, подопечным Дидье Дешама не удавалось. Не помогали и свежие футболисты – после 59 минуты на поле вышли Салиба, Бен-Еддер, Рабьо, Гендузи и Клос. Казалось, что Кот-д'Ивуар более-менее спокойно удержит ничью, но класс хозяев сказался на 3-й компенсированной минуте при подаче с углового. Её точным ударом головой замкнул Чуамени. 2:1!

Франция вырвала волевую победу, но Дидье Дешаму точно есть о чём задуматься.