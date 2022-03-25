Французский Лилль был серьезно заинтересован в услугах 27-летнего поляка, утверждает MadeinfootOuest France.

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По информации источника, действующие чемпионы Лиги 1 видели в Кендзере усиление на проблемную позицию правого защитника, где тренерскому штабу недостаточно Зеки Челика и Жереми Пье. Однако Лилль банально поздно сделал предложение – за несколько часов до этого Кендзера уже договорился о возвращении в Лех.

Напомним, что после полномасштабного нападения российских войск на территорию Украины ФИФА позволила футболистам приостанавливать действие контрактов с клубами из этих стран и беспрепятственно временно переходить в другие команды.

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