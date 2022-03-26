Кошельни оголосив про завершення кар'єри після того, як був відсторонений від тренувань з основним складом Бордо через звинувачення у расизмі, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що звинувачення у расизмі з боку ультрас стало ще одною причиною для завершення кар'єри француза. Лоран вирішив розірвати угоду та відмовився від зарплати, як доказ своєї прихильності клубу.

Нагадаємо, що Кошельни отримав свій зоряний час у 2010 році, коли перебрався до Арсенала. Саме там він виграв свої єдині трофеї у клубному футболі – 3 Кубки Англії та 3 Суперкубки Англії.

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