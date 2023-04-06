Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о переизбрании Андрея Павелко в исполком УЕФА.

"Вау. Я не могу в это поверить. УЕФА разрешает переизбрать Андрея Павелко в состав исполнительного комитета. Он не осужден, но находится под следствием.

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Коррупция, отмывание денег и продолжающаяся ложь. Большой позор и большая тень на всю организацию", – написал Левченко в своем твиттере.

Напомним, что Андрея Павелко решением суда отстраняли от должности президента УАФ из-за обвинений в коррупции и отмывании денег. УАФ опровергала эту информацию.

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