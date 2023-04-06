"Корупція, відмивання грошей і брехня, що триває": Левченко розчарований переобранням Павелка у виконком УЄФА
Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко поділився думками про переобрання Андрія Павелка у виконком УЄФА.
"Вау. Я не можу в це повірити. УЄФА дозволяє переобрати Андрія Павелка до складу виконавчого комітету. Він не засуджений, але перебуває під слідством.
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Корупція, відмивання грошей і брехня, що триває. Велика ганьба та велика тінь на всю організацію", – написав Левченко в своєму твіттері.
Нагадаємо, що Андрія Павелка рішенням суду усували від посади президента УАФ через звинувачення у корупції та відмиванні грошей. УАФ спростовувала цю інформацію.
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