Защитник Шахтера Виктор Корниенко был вынужден досрочно покинуть поле в матче 9 тура УПЛ против Динамо.

Игрок "горняков" получил травму после жесткого подката Сидорчука, за который капитан Динамо получил прямую красную карточку.

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Корниенко доиграл первый тайм, но уже на 50 минуте был вынужден просить замену. Вместо него на поле появился бразилец Маркос Сиприано. Если повреждение Корниенко окажется серьезным, то ему придется пропустить ноябрьские матчи сборной Украины. Талант Шахтера получил первый вызов в лагерь "сине-желтых".

Добавим, что Корниенко стал одним из открытий текущего сезона – 9 матчей и 2 результативные передачи.

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