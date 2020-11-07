Вспышка коронавируса, которая продолжает выкашивать ряды футболистов сборной Украины, заставила главного тренера "сине-желтых" внести определенные изменения в ранее согласованный перечень игроков.

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В частности, вызов в национальную команду получил нападающий турецкого Коньяспора Артем Кравец, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, накануне положительные ПЦР-тесты сдали Владислав Супряга и Евгений Шахов. А тестирование Динамо перед матчем Лиги чемпионов против Барселоны показало положительный результат у Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Александра Караваева и Николай Шапаренко. Кроме того, не сможет помочь главной команде страны еще один футболист столичного клуба – Александр Тымчик, который пока не восстановился после повреждения.

Среди позитива – возвращение Богдана Михайличенко. ПЦР-тест украинского легионера Андерлехта показал отрицательный результат и футболист, который уже отбыл необходимую изоляцию, готовится сыграть в ближайшем туре чемпионата Бельгии (8 ноября против Гента), а затем прибыть в Киев на сбор.

Напомним, 11 ноября сборная Украины в Хожуве проведет товарищескую встречу с Польшей, 14-го в Лейпциге в рамках Лиги наций сыграет с Германией, а 17-го в Люцерне также в ЛН – со Швейцарией.

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