Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко був змушений достроково покинути поле у матчі 9 туру УПЛ проти Динамо.

Гравець "гірників" зазнав травми після жорсткого підкату Сидорчука, за який капітан Динамо отримав пряму червону картку.

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Корнієнко дограв перший тайм, але вже на 50 хвилині був змушений просити заміну. Замість нього на полі з'явився бразилець Маркос Сіпріано. Якщо пошкодження Корнієнка виявиться серйозним, то йому доведеться пропустити листопадові матчі збірної України. Талант Шахтаря отримав перший виклик до табору "синьо-жовтих".

Додамо, що Корнієнко став одним з відкриттів поточного сезону – 9 матчів та 2 результативні передачі.

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