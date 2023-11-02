– Год без девушки или год без футбола?

– Ты сразу такой сложный вопрос задаешь. Пусть будет год без девушки. Футбол это наша жизнь, оно в сердце. Честно, трудный вопрос. А можно по полгода? (смеется). Без девушки тоже тяжело... Но футбол – это такая штука, от которой я не смогу отказаться.

– Охота с Кожановым или пойти за грибами с Федецким?

– Грибы с Федецким. Потому что на охоте нужно кого-то убивать, а я такой человек, который не сможет убить животное.

"Возвращение в Карпаты – настоящий джекпот": Кополовец оценил будущее сотрудничество с Маркевичем

– Закарпатское вино или грузинская чача?

– Закарпатское вино. Я закарпатец и буду поддерживать наших людей, нашего производителя. В Закарпатье есть хорошее вино. Куча классного винограда, поэтому, конечно, вино, грамм 100. Я не делаю вино, но у меня есть друзья, которые этим занимаются. Имеют виноградники, разные сорта, чача, водка. Чача не наша (шутка об Амвросии Чачуа). Конечно, я бы лучше выпил вина. Было такое, что я чуть-чуть вина привез, но не все были готовы его выпить. Все знают эту историю. Принес 2 баклажки вина из Закарпатья, и не знаю, были наши пацаны слабые, или вино плохое... Отравились. Это было за 3-4 дня до игры, мы по бокальчику выпили, ну может по два. Было такое, что я привез вино и чуть-чуть получил по шапке.

– В молодые времена сходить перед матчем в церковь или после матча в "Фешн" (ночной клуб)?

– Перед игрой в церковь. Для любого спортсмена духовная поддержка очень важна. Недаром я тогда сказал это. Мы действительно ходили в церковь. Ибо когда ходишь в церковь, получаешь какое-то благословение. Я помолился, тогда спокоен на игре, выхожу с чистым сердцем и знал, что Бог нам всегда помогает. Эта фраза так пошла, и я думаю, что даже сейчас футболисты выходят с молитвой, даже если в церковь не ходили. Это духовное благословение очень помогает.

Вот недавно во Львове заходил в церковь. Там был человек, молился, а потом подошел ко мне и попросил сфотографироваться, когда я закончу. Я сказал: "Без проблем". Мне приятно. Видишь, людям фраза понравилась, и мне приятно, что не забывают, – признался Кополовец в квизе на YouTube-канале Карпат.

Он ярко жил, сидел в баре в хлам, с девушками на коленях, бил свои Ferrari". Самые эпические цитаты Михаила Кополовца