– Рік без дівчини чи рік без футболу?

– Ти відразу таке складне питання ставиш. Хай буде рік без дівчини. Футбол це ж наша жизнь, воно в серці. Чесно, важке питання. А можна по півроку? (сміється). Без дівчини теж важко... Але футбол це така штука, від якої я не зможу відмовитись.

– Полювання з Кожановим чи піти по гриби з Федецьким?

– Гриби з Федецьким. Бо на полюванні треба когось вбивати, а я така людина, яка не зможе тварину вбити.

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– Закарпатське вино чи грузинська чача?

– Закарпатське вино. Я закарпатець і буду підтримувати наших людей, нашого виробника. На Закарпатті є хороше вино. Купа класного винограду, тому, звичайно, вино, грамів 100. Я не роблю вино, але у мене є друзі, які цим займаються. Мають виноградники, різні сорти, чача, горілка. Чача не наш (жарт про Амвросія Чачуа). Звичайно, я б краще випив вина. Було таке, що я трохи вина привіз, але не всі були готові його випити. Всі знають цю історію. Приніс 2 баклажки вина зі Закарпаття, і не знаю, чи наші пацани були слабі, чи вино погане... Отруїлися. Це було за 3-4 дні до гри, ми по келишку випили, ну може по два. Було таке, що я привіз вино і трохи отримав по шапці.

– У молоді часи сходити перед матчем у церкву чи після матчу у "Фешн" (нічний клуб)?

– Перед грою в церкву. Для будь-якого спортсмена духовна підтримка дуже важлива. Недарма я тоді це сказав. Ми справді ходили в церкву. Бо коли ти ходиш у церкву, то отримуєш якесь благословення. Я помолився, тоді спокійний на грі, виходжу з чистим серцем і знав, що Бог нам завжди допомагає. Ця фраза так пішла, і я думаю, що навіть зараз футболісти виходять з молитвою, навіть якщо до церкви не ходили. Це духовне благословення дуже допомагає.

От нещодавно у Львові заходив до церкви. Там була людина, молилася, а потім підійшла до мене і попросила сфотографуватися, коли я закінчу. Я сказав: "Без проблем". Мені приємно. Бачиш, людям фраза сподобалась, і мені приємно, що не забувають, – зізнався Кополовець у квізі на YouTube-каналі Карпат.

Він ярко жив, сидів у барі в хлам, з дівчатами на колінах, бив свої Ferrari". Найепічніші цитати Михайла Кополовця