"Возвращение во Львов – это особый момент. Я искренне рад, ведь отныне являюсь частью Карпат и смогу работать рядом с Мироном Маркевичем.

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Раньше я знал его как великого тренера, а теперь открыл для себя как замечательного человека. Это настоящий джекпот для меня. Отмечу также и замечательный коллектив, похожий на семью – тренеры и персонал встретили меня очень тепло.

В футболе я уже много лет, поэтому имею достаточно необходимых знаний и опыта. Хотя за тот небольшой период общения с тренерским штабом Карпат я уже почерпнул для себя много нового. Мне нравится учиться, я готов к кропотливой работе. Просмотр большого количества матчей, поездки и системный анализ – все это впереди. Я хочу, чтобы Карпаты играли в Премьер-лиге, а для этого команде необходимы сильные и качественные футболисты. Сейчас уже подобрался хороший коллектив, поэтому все должно сложиться наилучшим образом", – цитирует Кополовца официальный сайт Карпат.

Напомним, после завершения карьеры игрока Михаил работал спортивным директором Миная.

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