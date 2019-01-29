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"Он ярко жил, сидел в баре в хлам, с девушками на коленях, бил свои Ferrari". Самые эпичные цитаты Михаила Кополовца

29 января 15:15 1896 Читати українською
"Он ярко жил, сидел в баре в хлам, с девушками на коленях, бил свои Ferrari". Самые эпичные цитаты Михаила Кополовца
Михаил Кополовец (справа, конечно) / Vk
Олег Бабий Олег Бабий

"Футбол 24" собрал главные "перлы" экс-хавбека "Карпат" и "Говерлы", которые он озвучил в последние годы в многочисленных интервью. Сегодня Михаил Кополовец празднует 35-й день рождения.

Почему меня любят? Наверное потому, что я – простой парень из Закарпатья. Всегда говорю, то что думаю. Часто ко мне подходят даже на улице поговорить, мол, Миша, вот ты самый доступный футболист, объясни нам, почему команда так играет.

Я выходил зол на все, меня труханило, я уже не думал о деньгах – финал Кубка пролетел. Он меня еще спрашивает: "Может вам в церковь сходить?". И я такой – а йо! И понеслась. А мы реально перед каждою игрой ходили в церковь. За что нас Бог тогда наказывал? Нас обманывали в команде. Там всегда был обман.

Травил Лукаса Переса Мартинеса в "Карпатах". Сказал ему – хватит брить ноги, мужики не бреют. Только отросли ноги, он за бритву брался. Говорю ему: у нас в Украине бреют ноги только геи.

Я боюсь выходить, потому что у нас болельщики ( "Карпат" "Футбол 24") сейчас очень злые. Если бы были какие-то подвалы, то мы бежали бы со стадиона, как крысы. Очень не хочется попадать им на глаза. Я уже месяц дома сижу и никуда не выхожу, чтобы меня никто не видел. Не могу людям в глаза смотреть, потому что такие игры... Никогда в жизни такого стыда не было там два (пропущенных мяча "Футбол 24"), там четыре, там три. Очень трудно.

Самый большой штраф был 50 тысяч гривен. Штрафовали за интервью пару раз. Можно было новую "Октавию" какую-то купить.

Помню, когда меня где-то на поле кто-то ударит (я такой малый огрызок метровый), то Тубич или Милошевич уже летели и прыгали двумя ногами. Меня ударили, а на другой части поля наши защитники уже "закатали" нападающего.

Был у нас Габовда. Ему Йовичевич акцентировал: "Юра, давай-давай. Все прекрасно, мы – команда". Через неделю Юры нет в команде. Он говорил "мы – коллектив, ла-ла-ла" – и еще кого-то нет в команде. Люди поняли, что эти слова – ничего не значат. Что все эти возгласы "кто мы ?!" – Это фигня.

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Чанцев тренер "Карпат". О чем дальше говорить? Люди не понимают, кто тренер. Тренеры сами не понимают, что они тренеры. Разве Безубьяк чувствовал себя главным тренером? Никогда. Сидел, поджав хвост. Его вызвали: "Иди сюда! То не так, это не так".

Дячук-Ставицкий? Он мне не нравился. Это пенсионер 100-летний. Какой футбол? Надо идти домой сажать огурцы-помидоры.

Хачериди с лицом ребенка, испуганный двухметровый дядя. Как котенок. Его возили, как пьяного после бара. Он меня просто убил. Двухметровый чудак проигрывает позицию и из-под него забивают. Это тебе не чемпионат Украины.

Североирландцы победили я из них никого не знаю, впервые видел благодаря чему? Дисциплина бьет класс. Желание! Глаза! А наши "полупокеры" не пропотели даже.

Мне нравится Кучер как футболист. Нравится! Шикарный футболист, не? Да, он весь такой кривой, косой бегает. Но он отдается на поле.

Я уважаю Милевского. Да, он промотал свои деньги, талант, но это фигура в футболе. Он ярко жил, сидел в баре в хлам, с четырьмя девушками на коленях, бил свои Ferrari на каждом углу. Ясное дело, что к нему всегда будет много внимания.

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Когда я приехал в Рудольштадт впервые, меня встретили, провели экскурсию по городу, показали памятники культуры, спортивный комплекс. И это команда Оберлиги, друзья! Я себе могу разве представить, что делали с Рибери или Роббеном, которые приехали в "Баварию" – их наверняка облизывали.

В Германии я провел практически два года. Каждый месяц, 15 числа, у меня была зарплата. Каждый! Я мог 14-го запихнуть карту в банкомат – и там не было ничего. А 15-го пришел – всегда, всегда, всегда там были деньги. Немцы настолько дисциплинированы и солидные люди, что не возникало никаких проблем.

Там люди какие-то как зомби. Недавно поехал в большой маркет. Еду на эскалаторе, много людей. Смотрю живой один там только я. Вот честно! Смотрю тот желтый, то в каких-то черных пятнышках, как у бизонов. И такое ощущение, что эти люди это какая бутафория, а живой один я.

Красивые города это до задницы. Людей нет. Нету. Еду на светофоре, завтыкал, зеленый, смотрю никто не сигналит, все такие спокойные. Нет жизни, нет!

Немецкий репетитор меня очень любил. Я ему привозил закарпатский коньяк и он от меня балдел! Говорил мне: "Миша, таких футболистов, как ты, здесь еще не было".

Два мужика идут, держатся за ручки, целуются... Было бы это в Ужгороде уже бы оба получили по голове.

Кополовец: Случайно зашел в гей-клуб на дискотеку. Я был в шоке, а немцам нормально

Честно признаюсь: я спрашивал у наших пацанов, нет ли в "Айнхайти" геев. Говорят нету. Еще не хватало, чтобы они были в команде! Ведь в душ ходим всем коллективом. Я сначала так присматривался думаю, может кому-то понравился.

Настолько отлично приняли меня в Германии, что я уже готов привыкнуть к геям. В команде ко мне замечательное отношение, люди узнают в магазине, подходят, хвалят: "Хорошо сыграли, молодцы". Поэтому я уже геев не замечаю, пусть ходят, целуются, облизываются.

После того отношения, которое я увидел в Германии, мне наш футбол, все эти "схемы", стали противными. Разве что "Днепр" смотрел в Лиге Европы, но только потому, что его транслировали по всем немецких телеканалах.

Для европейцев важно гей ты или не гей. Для них признание в сексуальной ориентации то же, если бы я, например, признался в Украине, что люблю молоко.

Похожа ли Австрия на Закарпатье? Закарпатье более дикое. Здесь все красиво: асфальт, разметка, не такая как у нас. Но наше Закарпатье тем и привлекает, что цивилизации нету. Леса у нас невероятные! Да, там нет асфальта, но может оно и к лучшему? Это же природа. А здесь все аккуратно, даже коровы – и те причесаны и чистые. В прошлом году мы с Тубичем ходили смотреть – просто в шоке были! Вот у нас на Закарпатье как корова идет, то слышно, что это корова.

Никогда в жизни я ничего не употреблял – ни наркотиков, ни сигарет. Поэтому хотелось хотя бы раз расслабиться, потому что по жизни я импульсивный человек. Дал в Голландии за таблетку где-то 25 евро, проглотил, сижу час – и нихрена! Представляете? Думаю, что же такое? Пришлось выпить стакан виски, чтобы расслабиться.

У нас как: немного миллионер – и уже ковры расстилает, самовары носит, двести охранников.

Я вот ездил последние два года туда-сюда, приезжаю домой, а там столько пацанов на разные темы поднялись. Граница близко и все такое. Говорят мне, Миша, иди к нам. Я такой пацан, что нигде не пропаду, но хотел бы еще немного поиграть.

Я здесь у себя достаточно популярный человек. На Закарпатье вообще много харизматичных людей. Тот же Вася Кобин. Только у него, может, не так много перлов.

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"Администратор застает Алиева с Милевским в состоянии алкогольного коматоза. Спят и не реагируют". Правила жизни Йожефа Сабо

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