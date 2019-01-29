"Он ярко жил, сидел в баре в хлам, с девушками на коленях, бил свои Ferrari". Самые эпичные цитаты Михаила Кополовца

"Футбол 24" собрал главные "перлы" экс-хавбека "Карпат" и "Говерлы", которые он озвучил в последние годы в многочисленных интервью. Сегодня Михаил Кополовец празднует 35-й день рождения.

Почему меня любят? Наверное потому, что я – простой парень из Закарпатья. Всегда говорю, то что думаю. Часто ко мне подходят даже на улице поговорить, мол, Миша, вот ты самый доступный футболист, объясни нам, почему команда так играет.

Я выходил зол на все, меня труханило, я уже не думал о деньгах – финал Кубка пролетел. Он меня еще спрашивает: "Может вам в церковь сходить?". И я такой – а йо! И понеслась. А мы реально перед каждою игрой ходили в церковь. За что нас Бог тогда наказывал? Нас обманывали в команде. Там всегда был обман.

Травил Лукаса Переса Мартинеса в "Карпатах". Сказал ему – хватит брить ноги, мужики не бреют. Только отросли ноги, он за бритву брался. Говорю ему: у нас в Украине бреют ноги только геи.

Я боюсь выходить, потому что у нас болельщики ( "Карпат" – "Футбол 24") сейчас очень злые. Если бы были какие-то подвалы, то мы бежали бы со стадиона, как крысы. Очень не хочется попадать им на глаза. Я уже месяц дома сижу и никуда не выхожу, чтобы меня никто не видел. Не могу людям в глаза смотреть, потому что такие игры... Никогда в жизни такого стыда не было – там два (пропущенных мяча – "Футбол 24"), там четыре, там три. Очень трудно.

Самый большой штраф был 50 тысяч гривен. Штрафовали за интервью пару раз. Можно было новую "Октавию" какую-то купить.

Помню, когда меня где-то на поле кто-то ударит (я такой малый огрызок метровый), то Тубич или Милошевич уже летели и прыгали двумя ногами. Меня ударили, а на другой части поля наши защитники уже "закатали" нападающего.

Был у нас Габовда. Ему Йовичевич акцентировал: "Юра, давай-давай. Все прекрасно, мы – команда". Через неделю Юры нет в команде. Он говорил "мы – коллектив, ла-ла-ла" – и еще кого-то нет в команде. Люди поняли, что эти слова – ничего не значат. Что все эти возгласы "кто мы ?!" – Это фигня.

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Чанцев – тренер "Карпат". О чем дальше говорить? Люди не понимают, кто тренер. Тренеры сами не понимают, что они тренеры. Разве Безубьяк чувствовал себя главным тренером? Никогда. Сидел, поджав хвост. Его вызвали: "Иди сюда! То не так, это не так".

Дячук-Ставицкий? Он мне не нравился. Это пенсионер 100-летний. Какой футбол? Надо идти домой сажать огурцы-помидоры.

Хачериди – с лицом ребенка, испуганный двухметровый дядя. Как котенок. Его возили, как пьяного после бара. Он меня просто убил. Двухметровый чудак проигрывает позицию и из-под него забивают. Это тебе не чемпионат Украины.

Североирландцы победили – я из них никого не знаю, впервые видел – благодаря чему? Дисциплина бьет класс. Желание! Глаза! А наши – "полупокеры" – не пропотели даже.

Мне нравится Кучер как футболист. Нравится! Шикарный футболист, не? Да, он весь такой кривой, косой бегает. Но он отдается на поле.

Я уважаю Милевского. Да, он промотал свои деньги, талант, но это фигура в футболе. Он ярко жил, сидел в баре в хлам, с четырьмя девушками на коленях, бил свои Ferrari на каждом углу. Ясное дело, что к нему всегда будет много внимания.

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Когда я приехал в Рудольштадт впервые, меня встретили, провели экскурсию по городу, показали памятники культуры, спортивный комплекс. И это команда Оберлиги, друзья! Я себе могу разве представить, что делали с Рибери или Роббеном, которые приехали в "Баварию" – их наверняка облизывали.

В Германии я провел практически два года. Каждый месяц, 15 числа, у меня была зарплата. Каждый! Я мог 14-го запихнуть карту в банкомат – и там не было ничего. А 15-го пришел – всегда, всегда, всегда там были деньги. Немцы настолько дисциплинированы и солидные люди, что не возникало никаких проблем.

Там люди какие-то как зомби. Недавно поехал в большой маркет. Еду на эскалаторе, много людей. Смотрю – живой один там только я. Вот честно! Смотрю – тот желтый, то в каких-то черных пятнышках, как у бизонов. И такое ощущение, что эти люди – это какая бутафория, а живой один я.

Красивые города – это до задницы. Людей нет. Нету. Еду на светофоре, завтыкал, зеленый, смотрю – никто не сигналит, все такие спокойные. Нет жизни, нет!

Немецкий репетитор меня очень любил. Я ему привозил закарпатский коньяк – и он от меня балдел! Говорил мне: "Миша, таких футболистов, как ты, здесь еще не было".

Два мужика идут, держатся за ручки, целуются... Было бы это в Ужгороде – уже бы оба получили по голове.

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Честно признаюсь: я спрашивал у наших пацанов, нет ли в "Айнхайти" геев. Говорят – нету. Еще не хватало, чтобы они были в команде! Ведь в душ ходим всем коллективом. Я сначала так присматривался – думаю, может кому-то понравился.

Настолько отлично приняли меня в Германии, что я уже готов привыкнуть к геям. В команде ко мне замечательное отношение, люди узнают в магазине, подходят, хвалят: "Хорошо сыграли, молодцы". Поэтому я уже геев не замечаю, пусть ходят, целуются, облизываются.

После того отношения, которое я увидел в Германии, мне наш футбол, все эти "схемы", стали противными. Разве что "Днепр" смотрел в Лиге Европы, но только потому, что его транслировали по всем немецких телеканалах.

Для европейцев важно – гей ты или не гей. Для них признание в сексуальной ориентации – то же, если бы я, например, признался в Украине, что люблю молоко.

Похожа ли Австрия на Закарпатье? Закарпатье более дикое. Здесь все красиво: асфальт, разметка, не такая как у нас. Но наше Закарпатье тем и привлекает, что цивилизации нету. Леса у нас невероятные! Да, там нет асфальта, но может оно и к лучшему? Это же природа. А здесь все аккуратно, даже коровы – и те причесаны и чистые. В прошлом году мы с Тубичем ходили смотреть – просто в шоке были! Вот у нас на Закарпатье как корова идет, то слышно, что это корова.

Никогда в жизни я ничего не употреблял – ни наркотиков, ни сигарет. Поэтому хотелось хотя бы раз расслабиться, потому что по жизни я импульсивный человек. Дал в Голландии за таблетку где-то 25 евро, проглотил, сижу час – и нихрена! Представляете? Думаю, что же такое? Пришлось выпить стакан виски, чтобы расслабиться.

У нас как: немного миллионер – и уже ковры расстилает, самовары носит, двести охранников.

Я вот ездил последние два года туда-сюда, приезжаю домой, а там столько пацанов на разные темы поднялись. Граница близко и все такое. Говорят мне, Миша, иди к нам. Я такой пацан, что нигде не пропаду, но хотел бы еще немного поиграть.

Я здесь у себя достаточно популярный человек. На Закарпатье вообще много харизматичных людей. Тот же Вася Кобин. Только у него, может, не так много перлов.

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