"Сложно дать исчерпывающий ответ о Любеновиче, потому что он был сильным футболистом, а какой из него тренер – не знаю. Тем более, что ему надо будет помочь Минаю выбраться из низов турнирной таблицы.

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Хотя, для Любеновича это, конечно, повышение, ведь раньше он у себя на родине работал ассистентом главного тренера, а здесь есть шанс проявить себя в чемпионате УПЛ в роли рулевого. Теперь очень многое будет зависеть от того, найдет ли во время зимнего перерыва клуб средства для усиления состава.

Относительно слухов, что руководство Миная заинтересовано только в выступлении команды в УПЛ, а в случае вылета из элиты этот проект будет закрыт... Я слышал такие разговоры, но давайте не хоронить Минай преждевременно. Вся борьба еще впереди, как за место на пьедестале почета, так и среди аутсайдеров", – сказал Кополовец в комментарии Sport.ua.

Напомним, после 14-ти туров Минай с 6-ю очками находится на последней строчке турнирной таблицы УПЛ.

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