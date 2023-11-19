"Если отталкиваться от, без преувеличения, взлета Миная в прошлом сезоне, когда он финишировал восьмым, то нынешнее 16-е место в турнирной таблице, конечно, неудача. Однако этому есть объяснение.

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Появление Владимира Шарана у руля Миная, который до этого с наилучшей стороны проявил себя в Александрии, было большим достижением менеджмента закарпатского клуба. Приход такого квалифицированного специалиста способствовал сплочению коллектива, желанию футболистов прыгнуть выше головы. Это было похоже на первый год работы Мирчи Луческу в киевском Динамо, когда его подопечные были очень мотивированы, действовали на максимуме. Тогда киевляне завоевали немало трофеев, а у Миная еще была, образно говоря, вишенка на торте, когда в последнем туре Заре засчитали техническое поражение, потому что луганчане умудрились выпустить на поле футболиста, которого не внесли в протокол. Подаренные Зарей три очка позволили Минаю неожиданно оказаться среди середняков.

Прежде всего, надо было усилить каждую линию квалифицированными новичками. Этого не было сделано. Более того, ряды Миная покинуло несколько ведущих игроков. Особенно беспокоила беззубость нападающих. Чем можно объяснить пассивность на трансферном рынке? Скорее всего, скромным бюджетом, который не позволял пригласить известных футболистов. А у тех исполнителей, которые остались в распоряжении Шарана, все резервы уже были реализованы. Да и, справедливости ради, стоит сказать, что рефери почему-то именно в поединках с участием Миная часто ошибались в пользу соперников. С каждым туром положение Миная становилось все более угрожающим, и потому клубное руководство решило, что перемены на тренерском мостике – один из эффективных вариантов для спасения.

Почему об отставке Шарана не сообщили сразу после поражения в последнем матче? Видимо, определенная задержка была вызвана тем, что нужно было время для решения вопроса по компенсации для Шарана и его помощников за досрочное расторжение контракта. Обидно, что так произошло, потому что считаю, что Шаран принес много пользы Минаю", – сказал Кополовец в комментарии Sport.ua.

Напомним, после 14-ти туров Минай с 6-ю очками находится на последней строчке турнирной таблицы УПЛ.

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