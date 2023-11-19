"Решение о прекращении сотрудничества было общим. Мысли об этом как у руководства клуба, так и у меня, возникли после домашнего поединка с Оболонью, в котором мы проиграли 0:1. Результата в то время не было и мы надеялись на игру с "пивоварами", думая, что можем их обыграть. Поэтому в нашем тренерском штабе, у которого есть достаточно опыта, все прекрасно понимали.

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С какими ощущениями покидаю Минай? Только с хорошими! В Минае, по моему мнению, поработали очень хорошо.

Если говорить о причинах неудач команды, то здесь все в комплексе. В межсезонье я говорил, что нужно увеличить бюджет – и президент клуба это сделал. Однако те клубы, которые вошли в Премьер-лигу, были другого качества – как по игрокам, так и по бюджету и инфраструктуре. И я прекрасно понимал, что у нас единственный шанс – это переходные матчи. Но несмотря на это все же надеялись, что второй сезон подряд сможем выступить удачно. Однако, и мы, тренеры, и люди, которые занимались трансферами, немного недоработали. Не могу сказать, что нам удалось усилить команду. Летом из Миная ушли игроки, которые были не хуже тех, кого мы на их места взяли. Это, конечно, вина главного тренера и ответственных за трансферные дела лиц.

Что касается подготовки, то у нас было все на хорошем уровне. В плане финансирования ничего плохого сказать не могу – деньги нам выплачивали. Относительно микроклимата в коллективе, то он был вполне нормальным. Конечно, порой бывало, что я, как тренер, не выдерживал, и это повышало градус в раздевалке. Но так всегда случается, когда давит психологическое бремя. Однако скажу откровенно: никаких конфликтов, которые якобы стали причиной отсутствия результата, в Минае не было. Команда у нас подобралась хорошая, и я очень благодарен нашим ребятам, что они усердно работали и отдавались в каждом матче.

В ближайшее время мы с моими помощниками будем в Ужгороде. Нужно собирать вещи, паковать чемоданы и собираться домой. Не могу сказать, что будем ехать с высоко поднятой головой. Но и опускать глаза тоже не будем, ведь есть ощущение реализованности за прошлый сезон. Им мы очень довольны. А те проблемы, которые были в этом сезоне – это уже другая история. Хотя, разумеется, хотелось бы большего. Впрочем, жалеть не приходится, потому что удалось поработать в хорошем городе, в клубе УПЛ. Поэтому хочу пожелать Минаю только побед", – сказал Шаран в комментарии UA-Футбол.

Напомним, 17 ноября Минай объявил о прекращении сотрудничества с Владимиром Шараном. При его каденции команда так и не смогла одержать ни одной победы в текущем сезоне и после 14-ти туров с 6-ю очками находится на последней строчке турнирной таблицы УПЛ.

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