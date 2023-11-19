"Складно дати вичерпну відповідь про Любеновіча, бо він був сильним футболістом, а який із нього тренер – не знаю. Тим паче, що йому треба буде допомогти Минаю вибратися з підвалин турнірної таблиці.

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Хоча, для Любеновіча це, звичайно, підвищення, адже раніше він у себе на батьківщині працював асистентом головного тренера, а тут є шанс проявити себе в чемпіонаті УПЛ в ролі керманича. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи під час зимової перерви клуб знайде кошти для підсилення складу.

Щодо чуток, що керівництво Миная зацікавлене лише у виступі команди в УПЛ, а у випадку вильоту з еліти цей проект буде закритий... Я чув такі розмови, але давайте не ховати Минай передчасно. Вся боротьба ще попереду, як за місце на п'єдесталі пошани, так й серед аутсайдерів", – сказав Кополовець у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, після 14-ти турів Минай з 6-ма очками перебуває на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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