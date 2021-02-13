"Динамо уверенной победой (5:2) над БАТЭ завершило сбор в Турции. Конечно, киевляне хотят сохранить лидерство в чемпионате Украины. Также они перед матчем Лиги Европы с Брюгге хотят иметь хорошее настроение, хорошую динамику игры. У них хорошая конкуренция и желание побеждать в каждом матче. Это команда с новым тренером, с новыми амбициями.

"Обыграть можно даже Ливерпуль": новичок Олимпика готовится дать бой Динамо

Олимпик – играющая команда. Она очень успешно и качественно играла в первом круге. Да, они потеряли Шахаба, который перешел в Зарю. Однако, Олимпик всего на три очка отстает от 4-го места, которое занимают луганчане, а в тренерский штаб команды вошел Яя Туре!

У Динамо очень непростой график. После поединка с Олимпиком им предстоит дважды сыграть в Лиге Европы с Брюгге и в рамках УПЛ – с Десной. Но у топовых команд всегда такие графики и динамовцы к этому готовились.

Во время спаррингов Мирча Луческу, как опытный тренер, давал возможность играть всем футболистам. На сборах практически все получили игровую практику. Только Луческу знает стартовый состав на матч с Олимпиком. Соперник не будет отсиживаться в обороне, ведь он умеет неплохо контролировать мяч. У Олимпика большой подбор игроков группы атаки. А для Динамо – это контрольная репетиция перед первым поединком с Брюгге.

Олимпику терять нечего, он будет играть раскованно и сражаться за любой результат в матче с таким соперником. В таких поединках игроки получают огромный опыт и практику. Для них это хорошая школа и возможность проявить себя. Может, кто-то из игроков Олимпика понравится нашим топовым командам. Каждый решает свои задачи. Динамо не имеет права терять очки, а Олимпик борется за попадание в еврокубки", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, матч Динамо – Олимпик состоится уже сегодня, 13 февраля. Начало встречи в 17:00.

Динамо – Олимпик: анонс матча УПЛ