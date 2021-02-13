"Динамо – команда с традициями в Украине. Одна из двух сильнейших. Практически в любом матче Динамо – фаворит противостояния, но в современном футболе при правильной подготовке и настрое можно обыграть даже Ливерпуль.

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Я просматривал несколько последних поединков Динамо. У них фактурная команда, с высококвалифицированными исполнителями. Будет очень сложно, но мы выйдем играть на победу", – цитирует Бренера официальный сайт Олимпика.

Напомним, бразильский новичок сможет дебютировать за свой новый клуб уже завтра, 13 февраля – Олимпик в первом официальном матче в новом году встретится с Динамо. Начало матча в 17:00.

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