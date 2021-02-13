"Динамо впевненою перемогою (5:2) над БАТЕ завершило збір в Туреччині. Звичайно, кияни хочуть зберегти лідерство в чемпіонаті України. Також вони перед матчем Ліги Європи з Брюгге хочуть мати гарний настрій, хорошу динаміку гри. У них хороша конкуренція і бажання перемагати у кожному матчі. Це команда з новим тренером, з новими амбіціями.

"Обіграти можна навіть Ліверпуль": новачок Олімпіка готується дати бій Динамо

Олімпік – граюча команда. Вона дуже успішно і якісно грала в першому колі. Так, вони втратили Шахаба, який перейшов у Зорю. Однак, Олімпік всього на три очки відстає від 4-го місця, яке посідають луганці, а у тренерський штаб команди увійшов Яя Туре!

У Динамо дуже непростий графік. Після поєдинку з Олімпіком їм належить двічі зіграти в Лізі Європи з Брюгге і в рамках УПЛ – з Десною. Але у топових команд завжди такі графіки і динамівці до цього готувалися.

Під час спарингів Мірча Луческу, як досвідчений тренер, давав можливість грати всім футболістам. На зборах практично всі отримали ігрову практику. Тільки Луческу знає стартовий склад на матч з Олімпіком. Суперник не буде відсиджуватися в обороні, адже він вміє непогано контролювати м'яч. У Олімпіка великий підбір гравців групи атаки. А для Динамо – це контрольна репетиція перед першим поєдинком з Брюгге.

Олімпіку втрачати нічого, він буде грати розкуто і битися за будь-який результат в матчі з таким суперником. У таких поєдинках гравці отримують величезний досвід і практику. Для них це хороша школа і можливість проявити себе. Може, хтось із гравців Олімпіка сподобається нашим топовим командам. Кожен вирішує свої завдання. Динамо не має права втрачати очки, а Олімпік бореться за потрапляння в єврокубки", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, матч Динамо – Олімпік відбудеться вже сьогодні, 13-го лютого. Початок зустрічі о 17:00.

Динамо – Олімпік: анонс матчу УПЛ