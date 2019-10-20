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Конте: Уважаю Златана, но он мне не нужен

12:36 54 Читати українською
Конте: Уважаю Златана, но он мне не нужен
Антонио Конте / SKY Italia

Главный тренер Интера Антонио Конте дал понять, что не заинтересован в услугах шведского форварда Златана Ибрагимовича, который хочет вернуться в Серию А.

"Я очень уважаю Златана. Это сильный игрок, который вошел в историю итальянского и мирового футбола. Но говорить о чужих футболистах неправильно. В том числе потому, что я уважаю и ценю своих игроков.

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Мы справимся и без него, будем прогрессировать. Нам нужно больше стабильности, но мы продолжаем работать ради этого", – цитирует Конте Gazzetta dello Sport.

Напомним, недавно звездный шведский форвард заявил, что намерен вернуться в европейский футбол, а впоследствии назвал команду, в которой хотел бы выступать.

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Интер Интер Италия Антонио Конте Антонио Конте
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