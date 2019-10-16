Интер продемонстрировал спартанские условия тренировки игроков – Конте не жалел подопечных

Антонио Конте в Англии привык к дождям / Фото Reuters

Наставник Интера Антонио Конте всегда славился строгой дисциплиной, но здесь он сумел превзойти самого себя.

Интер на полную готовится к выездному матчу 8-го тура Серии А против Сассуоло.

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Главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте вывел свою команду на тренировку несмотря на шквальный дождь. Занятие было похоже на игру в водное поло. Игроки топтали лужи, а итальянский специалист эмоционально раздавал установки.

После 7-ми туров чемпионата Италии Интер находится на второй строчке, отставая от Ювентуса на один зачетный балл.

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