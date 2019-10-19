Ибрагимович назвал итальянскую команду, в которую хочет перейти – неожиданный выбор звездного шведа

Шведский форвард Златан Ибрагимович раздумывает над вариантом с возвращением в чемпионат Италии.

"После просмотра документального фильма о Марадоне, учитывая любовь к Неаполю, я хотел бы поиграть за Наполи. Было бы замечательно повторить то, что сделал Диего.

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Не говорю, что точно перейду туда. Окончательное решение будет зависеть от многих факторов. Но этот вариант вызывает у меня интерес. Со мной Сан Паоло будет заполнен в каждом матче. К тому же у них есть Анчелотти – великий тренер", – цитирует Ибрагимовича Gazzetta dello Sport.

Напомним, у 38-летнего Ибрагимовича есть действующий контракт с Лос-Анджелес Гэлакси, но поскольку сезон в МЛС скоро завершится, швед планирует переехать в Европу. Ранее в серии А Ибрагимович выступал в за Ювентус, Интер и Милан.

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