toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Конте: Поважаю Златана, але він мені не потрібен

12:33 275 Читать на русском
Конте: Поважаю Златана, але він мені не потрібен
Антоніо Конте / SKY Italia

Головний тренер Інтера Антоніо Конте дав зрозуміти, що не зацікавлений у послугах шведського форварда Златана Ібрагімовіча, який хоче повернутися в Серію А.

"Я дуже поважаю Златана. Це сильний гравець, який увійшов в історію італійського і світового футболу. Але говорити про чужих футболістів неправильно. У тому числі тому, що я поважаю і ціную своїх гравців.

Інтер продемонстрував спартанські умови тренування гравців – Конте не шкодував підопічних

Ми впораємося і без нього, будемо прогресувати. Нам потрібно більше стабільності, але ми продовжуємо працювати заради цього", – цитує Конте Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, нещодавно зірковий шведський форвард заявив, що має намір повернутися у європейський футбол, а згодом назвав команду, в якій хотів би виступати.

Лаціо – Аталанта: активний Маліновський у шаленому матчі – часто бив по воротах і загострював у некомфортних умовах

blog_ava
Ковалець: 12 тисяч вболівальників у Харкові – в Прем'єр-лізі ні в кого стільки немає
08:27
1542
Теги
Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Інтер Інтер Італія Антоніо Конте Антоніо Конте
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
15
хв
Манчестер Юнайтед
18:30
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук