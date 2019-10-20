Конте: Поважаю Златана, але він мені не потрібен

Головний тренер Інтера Антоніо Конте дав зрозуміти, що не зацікавлений у послугах шведського форварда Златана Ібрагімовіча, який хоче повернутися в Серію А.

"Я дуже поважаю Златана. Це сильний гравець, який увійшов в історію італійського і світового футболу. Але говорити про чужих футболістів неправильно. У тому числі тому, що я поважаю і ціную своїх гравців.

Інтер продемонстрував спартанські умови тренування гравців – Конте не шкодував підопічних

Ми впораємося і без нього, будемо прогресувати. Нам потрібно більше стабільності, але ми продовжуємо працювати заради цього", – цитує Конте Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, нещодавно зірковий шведський форвард заявив, що має намір повернутися у європейський футбол, а згодом назвав команду, в якій хотів би виступати.

Лаціо – Аталанта: активний Маліновський у шаленому матчі – часто бив по воротах і загострював у некомфортних умовах