Полузащитник Ювентуса Вестон Маккенни может перебраться на Туманный Альбион.

Тоттенхэм попытается подписать Вестона Маккенни во время зимнего трансферного окна, сообщает Сalciomercato.

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На приобретении 23-летнего американца настаивает новоиспеченный наставник "шпор" Антонио Конте. Боссы лондонцев уже раньше присматривались к талантливому полузащитнику Юве. Тоттенхэм готов заплатить за Вестона около 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Маккенни провел 9 матчей, в которых отличился двумя голами.

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