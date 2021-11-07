"Очень сомневаюсь, что 37-летний Кьеллини будет в списке трансферных целей клуба, но для меня он – единственный человек, ради которого новому тренеру "шпор" стоит сделать все возможное, чтобы убедить его перебраться в Лондон.

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С точки зрения немедленного решения проблемы в обороне лучше его никого не найти. "Шпоры" нуждаются в том, чтобы кто-то взял на себя роль лидера в обороне. Я много раз говорил, что команда полна талантов, но им действительно нужен лидер, победитель – и Кьеллини отвечает всем этим требованиям.

Его возраст? Он не так уж плохо действовал в центре итальянской обороны на Евро. Мне нравится Джорджо, он настоящий герой. Даже если он будет в клубе всего год, максимум два, может изменить это место.

Он играл под руководством Конте в Ювентусе, когда они все выигрывали, так что у них уже сложились хорошие отношения. У него остался год по контракту с Ювентусом, но я бы попытался его подписать. А если это не удастся, попытался бы приобрести его друга Леонардо Бонуччи", – цитирует Реднаппа The Sun.

После 11-ти туров АПЛ Тоттенхэм остается на 9-й строчке АПЛ с 16-ю пропущенными мячами.

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