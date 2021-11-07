Конте переконав Тоттенхем підписати Маккенні
21:16 - Читать на русском
Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні може перебратись на Туманний Альбіон.
Тоттенхем спробує підписати Вестона Маккенні під час зимового трансферного вікна, повідомляє Сalciomercato.
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На придбанні 23-річного американця наполягає новоспечений наставник "шпор" Антоніо Конте. Боси лондонців вже також раніше приглядались до талановитого півзахисника Юве. Тоттенхем готовий заплатити за Вестона близько 20 млн євро.
У нинішньому сезоні Серії А Маккенні провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами.
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