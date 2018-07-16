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Конте трогательно попрощался с Челси

16:33 9 Читати українською
Конте трогательно попрощался с Челси
Антонио Конте / Getty Images

Экс-главный тренер Челси Антонио Конте обратился со словами благодарности к своей бывшей команде.

"Я бы хотел поблагодарить всех моих друзей в Челси за их тяжёлый труд и поддержку в эти два сезона, в которые мы вместе выиграли Премьер-Лигу и Кубок Англии. Игроков, чей талант и преданность были важными составляющими в нашем успехе, я благодарен им за всё. Работать с ними каждый день было удовольствием. Мой тренерский штаб, который также упорно работал, я говорю вам спасибо за ваш профессионализм и вашу преданность.

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Я наслаждался своим временем в Англии и в Лондоне и хочу поблагодарить болельщиков Челси, которые были невероятны по отношению ко мне и моей семье. Для меня было фантастикой разделить мои эмоции, страсть и энтузиазм на протяжении этих двух незабываемых сезонов с невероятными болельщиками Челси, которые навсегда останутся в моём сердце.

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Я надеюсь, что Челси продолжат свой успешный путь и желаю всем наилучшего в новом сезоне. У меня осталось много воспоминаний о моём времени здесь, которые я возьму с собой в свой новый вызов", – цитирует Конте официальный сайт Челси.

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Челси Челси Англия Антонио Конте Антонио Конте
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