Новый тренер Челси – банкир, курильщик, очередной "нефутбольный" коуч и еще 7 фактов о Маурицио Сарри

Лондонский Челси наконец объявил о назначении Маурицио Сарри главным тренером. "Футбол 24" собрал 10 интересных фактов из биографии итальянского специалиста, который перебрался в АПЛ.

1. Сарри родился в рабочем квартале Неаполя Баньйоло, куда его отец приехал из Тосканы работать строителем.

2. После завершения действия контракта отца со стальной компанией Italsider семья вернулась в Фильине-Вальдарно – тосканский городкок близ Флоренции, где и рос новоиспечённый тренер "синих".

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3. Это, однако, не помешало лучшему тренеру Наполи в XXI в. поддерживать с детства именно неаполитанский клуб.

"В годы моего детства все болели за Милан, Интер, Ювентус, Фиорентину. Только я один болел за Наполи, хотя клуб и не был конкурентом для них. Я – настоящий неаполитанец и никогда не понимал тех, кто болел за другие команды!"

4. Трудовую деятельность Сарри начал в Banca Monte dei Paschi di Siena – старейшем банке мира, расположенном в итальянской Сиене. По работе он бывал в командировках в Лондоне, Цюрихе и Люксембурге.

5. В то время Маурицио Сарри днем скучал в офисе финансового учреждения, а вечером играл сам и тренировал любительские коллективы. На профессиональном уровне ему выступать не довелось.

"Я никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, поэтому были те, кто считал меня дураком, а не тренером".

6. В 1999 году, когда Сарри исполнилось 40, будущий наставник Челси решил уйти из банковского дела и полностью сосредоточиться на тренерском ремесле.

7. Одно из своих прозвищ – "Мистер-33" Маурицио Сарри получил на рубеже тысячелетий. Те, кто следил за любительским клубом Сансовино, настаивают, что именно 33 варианта действий при стандартах, было в арсенале подопечных итальянского специалиста.

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8. Первым серьезным командой Сарри стал клуб серии B Пескара – "дельфинов" он возглавил перед сезоном 2005/06 и завершил чемпионат в середине турнирной таблицы.

9. Наибольшего успеха Маурицио Сарри достиг в Наполи, который возглавлял в течение трех сезонов. Каждый год "партенопейцы" под его опекой набирали больше очков в Серии А, но так и не смогли прервать гегемонию туринского Ювентуса.

10. Сарри – заядлый курильщик. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов РБ Лейпциг построил комнату для курения в гостевой раздевалке специально для экс-тренера Наполи.

"Касательно курения я уже сбился со счета. На скамейке запасных во время матчей курить нельзя. Но на стадионе Карло Кастеллани (домашняя арена Эмполи – Футбол 24) нет барьеров, поэтому здесь хватает фанатов, у которых можно "стрельнуть" одну-другую сигарету".

Маурицио Сарри в субботу уже наблюдал за тренировкой своей новой команды на базе в Кобхэме. До старта нового сезона остается чуть меньше месяца, поэтому 59-летний итальянец сразу попал с корабля на бал. Уже 5 августа Сарри и его новую компанию ождиает серьезное испытание на Уэмбли – матч за Суперкубок Англии против Манчестер Сити.