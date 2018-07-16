Конте зворушливо попрощався з Челсі

Екс-головний тренер Челсі Антоніо Конте звернувся зі словами вдячності до своєї колишньої команди.

"Я б хотів подякувати усім своїм друзям в Челсі за їх важку працю і підтримку за ці два сезони, протягом яких ми разом виграли Прем'єр-Лігу і Кубок Англії. Гравцям, чий талант і відданість були важливими складовими в нашому успіху, я вдячний їм за все. Працювати з ними кожен день було задоволенням. Моєму тренерському штабу, який також наполегливо працював, я говорю вам дякую за ваш професіоналізм і вашу відданість.

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Я насолоджувався своїм часом в Англії і в Лондоні і хочу подякувати вболівальникам Челсі, які були неймовірними у ставленні до мене і моєї сім'ї. Для мене було фантастикою розділяти мої емоції, пристрасть та ентузіазм протягом цих двох незабутніх сезонів з неймовірними уболівальниками Челсі, які назавжди залишаться в моєму серці.

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Я сподіваюся, що Челсі продовжать свій успішний шлях і бажаю усім всього найкращого в новому сезоні. У мене залишилося багато спогадів про мій час тут, які я візьму з собою в свій новий виклик", – цитує Конте офіційний сайт Челсі.