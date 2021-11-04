Новый наставник лондонского Тоттенхэма Антонио Конте определился с кругом соратников, с которыми поведет представителя Северного Лондона к новым вершинам.

Алленаторе представил свой штаб в четверг, сообщает официальный сайт клуба.

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В команду Конте попал Райан Мэйсон. 30-летний специалист до недавнего времени руководил направлением развития футболистов в академии "шпор", а весной временно тренировал Тоттенхэм после отставки Моуринью. Теперь он станет тренером первой команды. В штаб также попали ассистент Кристиан Стеллини, аналитик Джанлука Конте и фитнес-тренеры Костантино Коратти, Джан Пьеро Вентроне и Стефано Бруно.

Напомним, что Антонио Конте официально возглавил Тоттенхэм после отставки Эшпириту Санту. Дебютным матчем для итальянца во главе "шпор" станет поединок Лиги конференций против Витесса.

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