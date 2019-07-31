"Меня били палками на глазах у дочери из-за моей принципиальности". Правила жизни Антонио Конте

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте празднует День рождения. "Футбол 24" собрал главные цитаты из выступлений алленаторе.

Для меня поражение – это виртуальная смерть.

Девиз Пьера де Кубертена ("Главное не победа, а участие») – не для меня.

Я очень конкурентный человек, я не делаю что-то просто ради того, чтобы сделать это. Если я решил что-то сделать, я хочу получить максимум от себя и других, потому что я – перфекционист.

Меня злит отсутствие страсти. Футбол – это спорт, который вы должны любить, у вас должно быть много страсти и энтузиазма. Если я вижу людей, которые не имеют этого, ходят по полю и выглядят усталыми на тренировках – это меня раздражает.

Игроки могут заслужить мое доверие воспитанностью и уважением. Это самая первая вещь, которую я даю людям, и самая первая вещь, которую я жду от них. Я никогда не буду доверять невоспитанному человеку.

Для того, чтобы выигрывать, нужны голова, сердце и ноги. Не в обратном порядке.

Футбол – это спорт, спорт – это битва, а в битве должен быть сильнейший.

Тренер – это портной, который должен сделать лучшую одежду для команды.

Маркизио – тот, в ком я больше всего нахожу свое отражение.

Я – тренер "Ювентуса" и его самый первый тифози. Но прежде всего, я профессионал. Если будет день, когда я буду тренировать "Милан", "Рому" или "Лацио", я так же буду их самым большим болельщиком и делать все для победы. Возможно, кто-то этого не понял. Но я четко понимаю, что я профессионал.

Я хочу продолжать расти, чтобы удивлять себя и других. "Ювентус" – это не конечная остановка. Для меня все – это отправная точка.

Очевидно, что чем больше у вас таланта, тем больше шансов у вас победить. Но я хочу, чтобы талант использовался для команды. Команда всегда была для меня приоритетом, я никогда не возлагал все на одного игрока, независимо от того, насколько хорошим он был.

Я счастлив, потому что видел, как суперзвезды рядом со мной играли на команду. Я получил этот опыт, и я знаю как это устроено, поэтому это то, что я хотел бы воплотить.

Всем трудно воспринимать критику, включая тренеров, особенно если вы выложились по полной.

Мы были детьми улиц. Улица учит тебя смотреть за своей жизнью и использовать возможности.

Существует много футбольных школ, ухоженных полей, а мы играли на поляне детской площадки церкви, где было полно ям, но для нас она была, как "Сан-Сиро". Там был особый дух, мяча было достаточно.

Сегодня уровень обеспеченности общества выше, но потерялся тот уличный талант. На улице мы учились лазить по деревьям, падать, ломать руки, давать "пять", мы были хулиганами.

Я хотел бы спросить сколько из десяти детей сейчас знают, как лазить по деревьям. Думаю, что ни один. Мы, наоборот, были, как белки. Тебя развлекал сбор крышечек от бутылок, игра в "орла" или "решку". Мы хорошо проводили время, имея совсем немного, у нас почти ничего не было.

Когда ты возвращался домой и говорил родителям, что учитель ругал тебя, тебе давали по затылку. Сегодня родители сами будут ругать учителя. Поэтому я всегда говорю, что роль родителей основополагающая. Да, мы должны защищать детей, но также должны показать им, что жизнь может дать вам пощечину.

Тренер должен знать футболистов, на кого надо накричать, а на кого нет. Надо залезть им в голову.

Вы должны закончить игру без угрызения совести. Вы можете выиграть или проиграть, но вы никогда не должны идти в раздевалку и говорить: "Если бы я сделал это, если бы я сделал то".

Каждый тренер ищет то, что соответствует его философии. Кому-то нравится игрок, который замедляет темп, владея мячом. Другим нужна интенсивность и агрессивность, кто-то ищет более технических, но менее мощных физически игроков.

Сейчас футбольная команда нуждается в универсальных ( "эклектичных") игроках. Я ищу игроков, которые могут играть на 2 или 3 позиции; фланговых игроков, которые могут сыграть атакующим полузащитником.

Сегодня тренер должен быть подготовленным во всех аспектах: физически, тактически, технически и психологически. Должен много читать, учиться.

Конте с женой и дочерью

Не так легко иметь одну систему игры, и за день поменять ее на другую.

Что я изменил в сборной Италии? Я думаю, что важность футболки, которую ты надеваешь. Я хотел донести это послание: футболка сборной Италии должна быть вашей второй кожей.

Те, кто говорят, что в футболе нечего изобретать, говорят большую глупость. Они так говорят, потому что не хотят что-то делать.

Надо держать матч под своим контролем, чтобы навязывать свою игру.

Для тех, кто играет против "Юве" – это всегда матч всей жизни. А для нас это обычное дело.

Дель Пьеро – это всегда решение, а не проблема.

Тот, кто финишировал вторым, провел хороший чемпионат, но не сделал историю.

Мне никогда не нравилось говорить об индивидуальном успехе, я всегда люблю говорить об успехе команды. Ведь если побеждает команда, то я побеждаю также.

Чемпионство выигрывается на поле.

Моя история в футболе чистая. Я всегда был принципиальным и честным, как игрок и тренер. Можете спросить у моих партнеров по команде, моих игроков и моих оппонентов. Без сомнения, я хочу побеждать, и всегда старался делать это честно.

На меня нападали и избивали палками на глазах моей дочери из-за моей принципиальности. Это я для тех, кто меня не знает.

Возможно, вам не нравится Джовинко, потому что он маленький и не общается с вами, журналистами?

Я никогда не думал, что стану великим футболистом, но всегда знал, что буду тренером.

Давайте беспокоиться о вещах, которые мы знаем. Делать их наилучшим образом, с правильной интенсивностью, правильным настроем и желанием упорно трудиться. Это самая главная вещь.

Когда вы сидите в ресторане, где платят по 100 евро, не думайте, что вам удастся поесть на 10.

Что для моей команды важно, так это победы. Войти в историю, если вы выигрываете, и написать что-то там. Выигрывать всегда сложно. Но кто выиграет, тот пишет и творит историю. Другие же способны лишь на какие-то разговоры.

Вы должны жертвовать собой для команды.

Не может быть так, что ты просыпаешься утром и говоришь: "Сегодня я одержу победу". Есть путь, который надо уважать и нигде нельзя сократить.

То, что случилось со мной (дисквалификация – прим.) – это абсурдная история. Я поражен высказываниями члена комиссии, который судил меня. Его заявления обо мне вышли на первых полосах. Но они неуместны. Возможно, у него есть какие-то личные мотивы.

Неизбежно, что когда ты проводишь столько времени вне футбольного поля, это причиняет боль, даже если работаешь с командой на тренировках. Но я был вынужден столкнуться с этой ситуацией и надеюсь, что она хотя бы укрепила мой характер.

Оправдательный приговор не может стереть из моей памяти то, что произошло за последние годы: обыски в моем доме в 5 утра, тележурналисты, которые ждут снаружи моего дома уже в 6, заголовки в газетах на всю страницу, люди, спешащие в суд. Было много ситуаций, которые причинили боль мне и моей семье, и я не могу их забыть. Это вещи, которые оставили неизгладимый шрам в моей жизни.

Важно сохранять уверенность в своих силах и верить в свою работу.

Извиняться – это часть работы тренера. Иначе с 25 игроков осталось бы 10.

Вера помогает нам различать добро и зло, чтобы выбрать правильный путь в трудные времена.

*Материал впервые публиковался в 2016 году.

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