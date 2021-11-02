"Я очень рад вернуться к тренерской работе, причем к работе в клубе АПЛ, который имеет амбиции снова быть на ведущих ролях. У Тоттенхэма ультрасовременная инфраструктура и один из лучших стадионов в мире. С нетерпением жду начала работы, чтобы передать команде и болельщикам страсть, характер и целеустремленность, всегда характеризовавшие меня как тренера и футболиста.

Конте официально возглавил Тоттенхэм

Летом наш союз не состоялся, потому что я только что покинул Интер и эмоционально еще не отошел от завершившегося сезона, поэтому тогда я считал, что еще не время возвращаться к тренерской работе. Однако заразительный энтузиазм и твердое намерение Дэниэла Леви доверить мне эту задачу достигли цели. Теперь, когда я снова получил возможность, я решил воспользоваться ею, не имея никаких сомнений", – приводит слова Конте официальный сайт Тоттенхэма.

Напомним, Антонио возглавил "шпор", подписав контракт до июня 2023 года. Днем ранее Тоттенхэм отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту. Сейчас Тоттенхэм занимает 9 место в АПЛ, набрав 15 очков после 10 туров.

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