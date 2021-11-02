Тоттенхэм на своем официальном сайте сообщил, что Конте возглавил лондонский клуб. Контракт с итальянцем рассчитан до июня 2023 с опцией пролонгации.

Конте определился с первыми трансферами в Тоттенхеме

У Антонио уже есть опыт работы в АПЛ, в 2016-2018 годах он возглавлял Челси, с которым становился чемпионом. Последним местом работы специалиста стал Интер, с которым он прервал гегемонию Ювентуса в Серии А и выиграл первое Скудетто для "нерадзурри" за последние десять лет.

Напомним, "шпоры" вчера, 1 ноября, уволили Нуну Эшпириту Санту с должности главного тренера. Сейчас Тоттенхэм занимает 9 место в АПЛ, набрав 15 очков после 10 туров.

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