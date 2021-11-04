Алленаторе презентував свій штаб у четвер, повідомляє офіційний сайт клубу.

Конте назвав мотиви свого приходу в Тоттенхем – фахівець міг очолити "шпор" ще влітку

До команди Конте потрапив Раян Мейсон. 30-річний фахівець донедавна керував напрямком розвитку футболістів в академії "шпор", а навесні тимчасово тренував Тоттенхем після відставки Моурінью. Тепер він буде тренером першої команди. Також до штабу потрапили асистент Крістіан Стелліні, аналітик Джанлука Конте та фітнес-тренери Костантіно Коратті, Джан П'єро Вентроне та Стефано Бруно.

Нагадаємо, що Антоніо Конте офіційно очолив Тоттенхем після відставки Ешпіріту Санту. Дебютним матчем для італійця на чолі "шпор" стане поєдинок Ліги конференцій проти Вітесса.

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