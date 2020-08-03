Конте сегодня встретится с руководством Интера – миланцы уже подготовили два варианта возможной замены

Сегодня (3 августа) главный тренер команды встретится с генеральным директором Беппе Мароттой, информирует Football Italia.

Почеттино признался, почему отказался возглавить Реал

Конте после победы над Аталантой (2:0) позволил себе резкую критику руководства клуба, добавив масла в огонь непростых отношений. Интер хотел бы сохранить нынешнего тренера, но также готовит варианты для замены, добавляет InterNews. Основным кандидатом считается Массимилано Аллегри, теперь появился и план Б – это Маурисио Почеттино. Оба тренера долго сидят без работы и могли бы заинтересоваться предложением "нерадзурри".

Напомним, Конте возглавил Интер только прошлым летом. Под его руководством команда завоевала "серебро" Серии А, а также продолжает борьбу в Лиге Европы.

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