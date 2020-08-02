Почеттино признался, почему отказался возглавить Реал

"Каждый тренер должен быть готов к увольнению, потому отставка из Тоттенхэма не стала для меня большой неожиданностью. Жалею ли я, что не разорвал контракт раньше ради Реала? Я был счастлив в Тоттенхэме, поэтому без проблем подписал новое соглашение.

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Мы разошлись очень хорошо, наши отношения безупречны. Всегда говорю, что мы тоже допускали ошибки, которые привели к тому, что, в конце концов, случилось. Хотя мы ожидали большей поддержки, чтобы переломить ситуацию. Но в итоге наши дороги разошлись, потому что перерыв был необходим для обеих сторон", – цитирует Почеттино El Pais.

Напомним, аргентинец находится без работы с ноября 2019-го после увольнения из Тоттенхэма. Под его руководством "шпоры" не выиграли ни одного трофея, но дошли до финала ЛЧ 2018/19. В свое время Почеттино был одним из кандидатов на пост наставника Реала.

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