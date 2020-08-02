toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Почеттино признался, почему отказался возглавить Реал

15:58 - Читати українською
Почеттино признался, почему отказался возглавить Реал
Маурисио Почеттино / ФК Тоттенхэм

Бывший наставник Тоттенхэма не видит проблемы в неудачных переговорах с Реалом.

"Каждый тренер должен быть готов к увольнению, потому отставка из Тоттенхэма не стала для меня большой неожиданностью. Жалею ли я, что не разорвал контракт раньше ради Реала? Я был счастлив в Тоттенхэме, поэтому без проблем подписал новое соглашение.

Почеттино согласился возглавить Ювентус без желания Роналду, – СМИ

Мы разошлись очень хорошо, наши отношения безупречны. Всегда говорю, что мы тоже допускали ошибки, которые привели к тому, что, в конце концов, случилось. Хотя мы ожидали большей поддержки, чтобы переломить ситуацию. Но в итоге наши дороги разошлись, потому что перерыв был необходим для обеих сторон", – цитирует Почеттино El Pais.

Напомним, аргентинец находится без работы с ноября 2019-го после увольнения из Тоттенхэма. Под его руководством "шпоры" не выиграли ни одного трофея, но дошли до финала ЛЧ 2018/19. В свое время Почеттино был одним из кандидатов на пост наставника Реала.

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії

blog_ava
Динамо начало полноценные предсезонные сборы – личный контроль братьев Суркисов и старые новые лица среди игроков
08:27
14034
Теги
Испания Тоттенхэм Тоттенхэм Реал Мадрид Реал Мадрид Маурисио Маурисио Почеттино
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
8
мин
СПАЛ
19:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук