Конте уничтожил руководство Интера: Мы месяцами ели навоз и не получали защиты

Наставник Интера Антонио Конте не подбирал слов в адрес клубных боссов после заключительного матча Серии А против Аталанты.

"Интер должен расти и развиваться во всех сферах – в частности, и вне поля. Великий клуб должен защищать своих игроков гораздо больше. В ближайшее время я должен встретиться с президентом клуба и обсудить этот момент. Я читал интервью Спаллетти, датированное 2017 годом. С того времени ничего не изменилось.

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Мы месяцами ели навоз и не получали никакой защиты. Я вижу путь, по которому мы должны идти, и знаю, что нужно делать. Могу быть громоотводом первый год, но, если ты не учишься и продолжаешь повторять одни и те же ошибки, это превращается в безумие. При этом я не имею в виду футболистов или трансферную политику.

Не думаю, что игроки считают свою работу должным образом оцененой клубом. Эти ребята заслуживают большего", – цитирует Конте Football Italia.

Напомним, Интер завершил чемпионат на второй позиции, отстав от Ювентуса на 1 пункт. Также "нерадзурри" продолжают выступления в Лиге Европы.

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