Элегантная Барса, футуристический Лондон, пиксели Дортмунда и юбилей ПСЖ – как будут выглядеть гранды в новом сезоне

Топ-клубы представляют новую форму. Кое-кто уже успел сыграть в свежей экипировке, некоторые показали только домашний комплект, а некоторые до сих пор все держат в секрете. Мы собрали официально подтвержденные образцы.

Месси и Роналду в эффектных футболках / THIE

Барселона

Домашняя. Сходство формы Барсы и Базеля всегда прослеживалось (говорят, Жоан Гампер привез фирменные цвета из Швейцарии), однако теперь каталонцев, благодаря большим вкраплением желтого, просто не отличить от "братьев по Гамперу".

Выездная. Красиво, элегантно, со вкусом.

Реал

Домашняя. Классический белый с розовыми полосами Adidas по бокам. Минимализм.

Выездная. Мадридцы не в первый раз выбирают розовый для гостевого комплекта, но по сравнению с сезоном-2014/15 новая форма выглядит приятнее.

Челси

Домашняя. Главной фишкой невольно стал новый спонсор клуба Three. Оригинальная тройка на футболке уже успела породить кучу мемов.

Выездная. Интересное решение. Темно-синий на воротнике и рукавах выгодно выделяются, однако первой в глаза все равно бросается тройка.

Ливерпуль

Мерсисайдцы сменили экипировщика – теперь сильнейшую команду Англии будет одевать Nike. Бело-бирюзовые полоски не испортили стандартную красную футболку.

Манчестер Сити

Первые фото новой формы "горожан" вызвали волну возмущения в сети – людям мерещилось дно бассейна. Однако на игроках футболки выглядят вполне нормально. Уровень "фу" после первых матчей в свежем комплекте упал.

Тоттенхэм

Домашняя. Футуристический узор на белом фоне понравился даже Харри Кейну. Тогда как синие вставки на рукавах могут показаться лишними.

Выездная. Приятный цвет, а вот удобство, судя по выражению Лукаса Моуры, не идеальное.

Арсенал

Красная основа с белыми рукавами – Арсенал не изменяет себе. Шевронная графика оформлена под букву А. Отлично.

Бавария

Домашняя. Бавария обошлась без фишек и скрытых смыслов. Культовая красная форма с вертикальными линиями, которые "добавляют элитности". Ну и куда же без Mia san mia на шее.

Выездная. Также все стандартно. Белый комплект с оранжевыми вставками.

Боруссия Д

Домашняя. С формой Дортмунда не боятся экспериментировать. Очередное необычное решение от Puma – черные молнии на желтом фоне.

Третья. Выездной комплект Боруссия еще не представила, зато показала кубковый, который украшают желтые и серые пиксели. Также необычно.

Ювентус

Возвращение к классике – Юве снова в черно-белых полосах! Еще и очень стильных. Чистый кайф. Новая форма уже успела увидеть чемпионство.

Интер

Домашняя. Вместо прямых черных линии – зигзаги. Свежо.

Выездная. У "нерадзурри" оба новых комплекта оригинальные, но к гостевому больше претензий. Клетка выглядит как-то дубово и примитивно.

Милан

Стильно, с традициями, хорошо проработаны мелкие элементы. Приятна глазу форма, которой Милан попытается соответствовать уровню игры в следующем сезоне.

Рома

Футболку римлян разнообразили яркими вставками, которые не очень органично вписываются, но и не отпугивают.

ПСЖ

Парижане празднуют 50-летие клуба. По этому случаю клуб решил вернуть на футболки "смелую красную полосу Даниэля Хехтера" – бывшего президента ПСЖ. Хехтер еще в прошлом веке создал такой дизайн формы. Возможно, это поможет Парижу покорить Лигу чемпионов.

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